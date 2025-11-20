Alianza estratégica con el proyecto ’Lleida Alimenta’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El vicepresidente del Patronato de Promoción Económica de la diputación de Lleida, Jordi Verdú, y la presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, Elena de Carandini, presentaron ayer una alianza estratégica para reforzar la colaboración público-privada que promueve la Agenda Compartida “Lleida, Terra d'Oportunitats”. Se trata de un convenio que tiene como objetivo trabajar conjuntamente en la definición de la ruta de transformación agroalimentaria del territorio, en el marco del proyecto Lleida Alimenta. El acuerdo se firmó coincidiendo con la celebración del primer Camp d'Innovació, que reunió a 80 empresas, entidades y expertos de toda la cadena de valor para avanzar hacia un modelo agroalimentario regenerativo, innovador y compartido. Tanto Verdú como Carandini destacaron la “unión” del territorio y la apuesta por el talento.