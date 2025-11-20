Campaña del Gobierno central para “adoctrinar en democracia”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presentó ayer una campaña publicitaria del Gobierno coincidiendo con la muerte del dictador Francisco Franco con el objetivo de “adoctrinar en democracia”. “Queremos con esta campaña, y respondo a una presidenta autonómica, adoctrinar en democracia, en los valores de la democracia. Lo peligroso es que se adoctrine en valores contrarios a la democracia. Lo peligroso es adoctrinar en los centros (educativos) con los valores del totalitarismo”, dijo en la presentación de esta campaña ante los medios. Se refirió así de forma implícita a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que rechazó la participación de la Comunidad de Madrid en los actos previstos este año por el Gobierno con la iniciativa ‘España en libertad’, que conmemora el inicio de la Transición al cumplirse medio siglo de la muerte de Franco.

La campaña publicitaria, titulada ‘La democracia es tu poder’ y enmarcada dentro de la de ‘España en libertad’, consta de un video que se difundirá en televisiones y redes sociales, y en la instalación de lonas con mensajes en castellano y el resto de lenguas cooficiales del Estado.

“Queremos generar un espacio de reflexión sobre la importancia de defender la democracia desde todos los ámbitos, defendiendo la pluralidad que lleva en sí mismo la democracia. Puedes ser de derechas, de izquierdas, de centro o de nada”, señaló el ministro.

La historiadora Carmina Gustrán, comisionada del Gobierno para la iniciativa de ‘España en libertad’, señaló que finalmente han optado por celebrar “cientos de actividades por todo el territorio” en lugar de “un gran acto” porque, según subrayó, el Gobierno no está “conmemorando la muerte de nadie”, sino el inicio de la Transición. La programación completa puede consultarse en la web espanaenlibertad.gob.es.