Catedrática leridana en la Universidad de Salamanca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esther Torrelles Torrea, natural de Vilanova de Segrià, puede presumir desde el lunes de ser la primera leridana que ha llegado a convertirse en catedrática de la Universidad de Salamanca (USAL), en concreto de Derecho Civil. Tras cursar sus primeros estudios en la escuela local del citado municipio del Segrià y en Lestonnac y Maristes, se licenció en Derecho en el Estudi General de Lleida (entonces sede de la Universitat de Barcelona) y hace 22 años que ejerce como docente en la USAL. De su extenso currículum cabe destacar que ha dirigido numerosos programas de doctorado en diferentes países, es profesora colaboradora de la UOC y ha publicado varias monografías y estudios científicos sobre Derecho Civil. Asimismo es miembro de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas de Tucumán, Argentina.