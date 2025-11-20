Nieve en el Pirineo de Lleida con cota bajando hasta los 600-700 metros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La previsión meteorológica para este jueves en la provincia de Lleida presenta un día con intervalos de nubes y posibilitado de nevada en el Pirineo, especialmente en la Val d'Aran. La cota de nieve empezará en 1.000-1.200 metros e irá bajando hasta los 600-700 metros a lo largo de la jornada, mientras que en el resto del territorio leridano no se esperan precipitaciones. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso notable a la zona pirenaica, con valores que no superarán los 10°C, mientras en la llanura oscilen entre los 12-13°C.

El frío se intensificará durante los próximos días, con heladas generalizadas que serán especialmente fuertes en el Pirineo. Para el viernes se espera un aumento de la inestabilidad con nuevas nevadas en el Pirineo, mientras que en el resto de la provincia predominará un cielo poco nublado. El viento, que hoy sopla de poniente de forma moderada en la llanura, cambiará a componente norte y noroeste con rachas fuertes para el viernes.

Fin de semana con tiempo cambiante

De cara al fin de semana, el sábado se prevé un tiempo mayoritariamente establo con alguna nevada débil y ocasional en el Pirineo, mientras que en el resto del territorio aumentarán las nubes altas. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, pero las mínimas continuarán en descenso con heladas que afectarán prácticamente a toda la provincia.

Para el domingo, la situación cambiará con una jornada generalmente nublada y precipitaciones en el Pirineo, especialmente en la Val d'Aran, con una cota de nieve que se situará entre los 1.600-1.900 metros. No se descartan chubascos en otros puntos al principio del día, con temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios significativos.

Situación en el resto de Catalunya

En el resto de Catalunya, se esperan precipitaciones tanto en el Pirineo como en las zonas litorales de Barcelona y Girona, en nieve en cotas de entre 800-1.000 metros. Las temperaturas se mantendrán en ligero descenso o sin cambios, proporcionando un ambiente frío por la época del año. La tramontana soplará con fuerza en el Empordà, mientras que el mistral lo hará en las comarcas tarraconenses.

Estado del tiempo en España

Con respecto al conjunto de España, las precipitaciones afectarán a principalmente el Cantábrico, Galicia, Pirineo, Alto Ebro y la cordillera Ibérica, en nieve en cotas de entre 600-900 metros. También se prevén chubascos en las Baleares y en el litoral catalán, mientras que en el resto del territorio predominarán los intervalos de nubes. Les temperaturas continuarán en descenso generalizado, con vientos de componente noroeste que incrementarán la sensación de frío.