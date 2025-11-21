El Mercat de Nadal de Tàrrega repite en el centro con más paradas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega repetirá el formato estrenado el año pasado para el Mercat de Nadal y la 26 Fira d’Artistes, que se celebrarán los días 12, 13 y 14 de diciembre en el centro de la ciudad, con más expositores y actividades. La concejala de Promoción Económica, Núria Robert, explicó que “el año pasado trasladamos la feria acercándola al centro con un éxito total”. A raíz de la gran acogida, este año se ha ampliado a treinta paradas hasta llegar a los 90 expositores, y se han programado una cuarentena de actividades gratuitas.

Por su parte, Marta Sans, portavoz de Foment Tàrrega, valoró “muy positivamente el cambio de ubicación” y explicó que mañana se procederá al encendido oficial de la iluminación de Navidad, “siendo el primer municipio de Lleida en estrenar la decoración lumínica navideña”.

El Mercat de Nadal se repartirá por varias calles y plazas. La plaza Major acogerá el GastroNadal, con tapas, platos de Navidad y música en directo, mientras que en la plaza dels Àlbers estará la Cúpula, con actividades infantiles y familiares. La plaza del Carme acogerá el árbol y la puerta de Navidad y el trenet, así como demostraciones de oficios artesanos. El Palau dels Marquesos ofrecerá catas de productos locales y navideños, y la sede del consell comarcal del Urgell será el Espai Dinàmic, con showcookings y talleres creativos.