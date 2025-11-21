El Xup Xup Solidari consigue 9.000 €

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La 16ª edición de la iniciativa benéfica y gastronómica Xup Xup Solidari recaudó ayer un total de 9.000 euros destinados a la Fundació Arrels Sant Ignasi. La celebración, en formato cóctel-cena, tuvo lugar ayer en la Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida (Eschotur) y reunió a unos 180 comensales que habían pagado un tíquet de 50 euros. El menú contó con una treintena de degustaciones preparadas por las sociedades gastronómicas participantes, junto a los alumnos y profesores de Eschotur Lleida. En total, estaban previstos ocho aperitivos fríos (como tablas de jamón con pan, salmón ahumado, steak tártar, ceviche a la leridana, ensaladilla rusa tradicional o pimiento del piquillo relleno de bacalao), once propuestas calientes (algunas de ellas, con un showcooking ante los asistentes, y entre las que destacaban los caracoles a la gormanda, fideuà, croquetas de pollo asado, bravas, buñuelos, pulpo y mejillones tigre) y otras once de dulces (entre combinaciones de frutas, pasteles para todos los gustos y trufas).

Se trata de un proyecto organizado por las sociedades gastronómicas Amics del Bacallà, El Cauet del Segrià, Gastrobacus y Lo Tall, juntamente con la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) y Eschotur. Las aportaciones económicas recaudadas por el Xup Xup Solidari se destinan anualmente a la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola-Arrels Sant Ignasi, entidad leridana que tiene como misión acoger, acompañar y defender a las personas en situación de exclusión social de la ciudad de Lleida y sus alrededores, y crear una comunidad solidaria.