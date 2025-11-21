Les ferias que cualquier amante del aceite no se puede perder llegan este fin de semana en Lleida

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LÉRIDA Creado: Actualizado:

Los municipios de Arbeca y Maials arrancan hoy sus respectivas Fires de l'Oli, con múltiples actividades relacionadas con el oro líquido durante todo el fin de semana.

Fira de Santa Caterina (Arbeca)

En Arbeca, la 42.ª Fira de Santa Caterina se inaugura esta tarde con una merienda de pan con aceite y chocolate, seguido de un espectáculo de teatro a las 21.30 horas. Durante mañana y domingo, los visitantes podrán disfrutar de degustaciones de aceites locales, pasacalle, un vermú popular, partidos de fútbol y espectáculos para todos los públicos. El último día de feria, las danzas tradicionales y un concurso de comida olivas clausurarán la agenda del fin de semana.

Fira del Aceite Verde (Maials)

Por su parte, la 28.ª Feria del Aceite Verde también arranca hoy en Maials con la presentación del libro Maials, alma de piedra, de Xavier Aresté i Martí. El recinto ferial, que no abrirá las puertas hasta mañana a las 10.00, se llenará de talleres y actividades infantiles. Por la noche, acogerá un espectáculo de Lo Pau de Ponts. Domingo en las 11.30 está prevista una visita guiada a la iglesia del pueblo, y se celebrará la investidura de Antoni Gelonch como Amigo del Aceite 2025, en las 13.00. El grupo de viento madera del Conservatorio de Lleida cerrará la jornada con un concierto en las 18.00.