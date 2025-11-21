Un ‘Corregraus’ y un tardeo musical dinamizan la Agrocastanyada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El campus de Agrònoms de la Universitat de Lleida acogió ayer una nueva edición de la Agrocastanyada. La fiesta dio comienzo a primera hora de la tarde con el Corregraus, una actividad que consistía en varias pruebas y juegos organizados por los diferentes grados de la facultad, que se debían completar en grupo. La velada debía continuar hasta la medianoche con las actuaciones musicales de los DJ Ayats, Buzii, Moncho y Mon.