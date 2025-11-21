World's 50 Best Vineyards 2025: Dos bodegas catalanas, entre las 25 mejores de todo el mundo

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Las bodegas catalanas consolidan su presencia internacional con un notable reconocimiento en la escena vitivinícola global. Las bodegas Perelada, situada en el Alt Empordà, y Gramona, en el Alt Penedès, se han posicionado entre las 50 mejores del mundo según el prestigioso ranking 'The World's 50 Best Vineyards 2025', publicado este miércoles. Ambas viñas han conseguido situarse entre los 25 primeros lugares de la lista, con Perelada ocupando la posición 22 como nueva incorporación, mientras que Gramona se sitúa en el número 25.

La bodega chilena Vik ha sido coronada como la mejor del mundo en esta edición, destacando por su arquitectura futurista y vinos pioneros, con unas instalaciones que se extienden a lo largo de más de 4.400 hectáreas en el valle de Millahue. Este reconocimiento pone de manifiesto la excelencia enológica internacional, donde las bodegas catalanas han conseguido ganarse un lugar destacado entre la élite mundial, demostrando la calidad y singularidad de los vinos catalanes.

Ocho bodegas del conjunto del Estado español entre las mejores del mundo

En el conjunto del Estado español, un total de ocho bodegas han conseguido posicionarse entre los 50 mejores del mundo. La bodega Ysios, situada en Laguardia (Rioja Alavesa), ha obtenido la mejor posición española, ocupando el tercer lugar del ranking. Destaca por su impresionante edificio diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, que actualmente es propiedad de un consorcio de inversores australianos después de pasar por las manos del grupo Bodegas Domecq i Pernod Ricard.

La lista completa de bodegas españolas reconocidas en este prestigioso ranking incluye: Bodegas Ysios (3), Pago de Carraovejas (18), Bodegas Tío Pepe (21), Perelada (22), Vivanco (24), Gramona (25), Abadía Retuerta (38) y Marqués de Murrieta (48). Además, tres bodegas adicionales se han clasificado entre las posiciones 51 y 100: Bodegas Muga (53), Bodegas Arzuaga (64) y Bodega Granbazán (86).

Este reconocimiento internacional reafirma la calidad y prestigio del sector vitivinícola catalán y español, y supone un importante impulso para el turismo enológico, ya que estos premios están especialmente enfocados a valorar las mejores experiencias enoturísticas del mundo.