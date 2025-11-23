Acuerdo de la COP sin incluir los combustibles fósiles

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los países reunidos en la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém aprobaron ayer por consenso un documento final que no contiene referencia explícita a los combustibles fósiles, mientras llama a aumentar la ambición de las acciones para enfrentar el calentamiento global. El presidente de la COP30, el brasileño André Corrêa do Lago, reconoció que algunos países “tenían mayores ambiciones” y se comprometió a abordar sus preocupaciones el próximo año.El texto principal de la cumbre no menciona la necesidad de dejar atrás los hidrocarburos, pese a la insistencia de la UE y de países como Colombia. Tras intensas negociaciones hasta la madrugada, la referencia explícita se quedó fuera del texto ante la negativa rotunda de los países árabes a hablar del tema, aunque sí se “reconocen”, de forma general, decisiones tomadas en otras COP. En una de ellas, la de Dubái en 2023, se estableció por primera vez la necesidad de una “transición” para dejar atrás los combustibles fósiles. Para compensar la ausencia de referencias, Corrêa do Lago anunció que creará una “hoja de ruta” para esta transición, y otra para revertir la deforestación.Por otra parte, el texto reconoce que el cambio climático “es una preocupación común de la humanidad” y reafirma el compromiso de los países con limitar a 1,5 °C el aumento de las temperaturas.