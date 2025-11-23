Se añadirá al currículum la educación afectivosexual desde la 'bressol' hasta ESO

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, afirmó ayer que se está ultimando introducir en el currículum educativo la educación afectivosexual, adaptada a cada etapa obligatoria, desde los 0-3 años hasta la Secundaria. Espera que se aplique a partir del próximo curso 2026-2027.

Explicó que han obtenido unas doscientas opiniones de docentes y familias sobre esta cuestión, a partir de las cuales la conselleria de Igualdad elaborará uno informe y una propuesta de currículum educativo de formación afectivosexual.

Además, remarcó que esta educación es importante para la lucha contra la violencia machista. “Nosotros no queremos adoctrinar, pero nosotros sí que queremos dar herramientas a los niños y niñas para que puedan escoger en libertad. Y eso es un derecho, no es un capricho ni un privilegio”, argumentó.