El BOE publica el decreto que financia la ELA con ayudas de hasta 10.000 euros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la aprobación, por unanimidad, del decreto que desarrolla la financiación de la ley ELA y que permitirá otorgar prestaciones de hasta 10.000 euros al mes a personas con esta enfermedad en fase avanzada. De esta forma, se ratifica la convalidación de este decreto que desarrolla las medidas para el fortalecimiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y cumple con la mejora de la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.El Congreso aprobó el pasado miércoles, por 346 votos a favor y ninguno en contra, la convalidación de texto que crea un nuevo grado de dependencia extrema o Grado III+ para dar protección a personas con enfermedades neurológicas con cuidados de alta complejidad y garantizarles atención 24 horas. Se refuerza el sistema de dependencia con 500 millones para garantizar la atención “intensiva y personalizada” de las personas con ELA en fase avanzada.