El papa acepta la renuncia del obispo acusado de abusos

El papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que había presentado hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados, si bien la decisión llega después de las acusaciones de abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de Getafe, que Zornoza calificó de “injustas y falsas”. En su boletín de ayer, el Vaticano comunicó la aceptación de la renuncia por parte del papa, sin explicar los motivos, mientras que la Conferencia Episcopal Española anunció que el actual obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Darío Valdivia, será administrador Apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.Rafael Zornoza, como es obligación para los prelados, puso hace 15 meses, al cumplir los 75 años, su cargo a disposición del papa, pero hasta el momento y debido a la llegada del nuevo pontífice no se había aceptado. La publicación por parte de El País de la denuncia de abusos a un menor entre 1994 y principios de los 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis getafense, y la noticia de que está investigado podría haber acelerado la decisión de León XIV, quien ya dijo que “hay que permitir que siga la investigación” y después, según concluya, llegarán “las consecuencias”.