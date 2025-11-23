Google Maps se vuelve “tu copiloto perfecto”: la nueva función con IA que cambiará cómo conduces

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Google ha renovado Google Maps integrándolo con Gemini, su modelo de inteligencia artificial, para ofrecer una experiencia de conducción más intuitiva, conversacional y totalmente manos libres. La compañía describe esta novedad como “tener a un amigo experto en el asiento del copiloto”, capaz de guiar al usuario con indicaciones más naturales y útiles.

Con esta actualización, los conductores podrán buscar lugares sobre la marcha, consultar la disponibilidad de cargadores para vehículos eléctricos o, en Android, compartir la hora estimada de llegada con sus contactos simplemente hablando con la aplicación. “Ahora solo tienes que preguntar”, destaca la empresa.

Una de las mejoras más llamativas es la incorporación de puntos de referencia del mundo real. En lugar de la típica instrucción de “gire a la derecha en 500 metros”, Gemini ofrecerá indicaciones basadas en elementos visibles, como gasolineras, restaurantes o edificios reconocidos: “gire a la derecha después del restaurante Thai Siam”. Para lograrlo, la IA analiza información de 250 millones de lugares y la compara con imágenes de Street View para seleccionar referencias fácilmente identificables.

La actualización también incluye alertas de tráfico proactivas, que avisarán con antelación de cortes, atascos o accidentes, incluso con la app en segundo plano. Esta función ya está disponible en Estados Unidos para Android.

Una vez en el destino, Google Maps seguirá siendo útil gracias a la integración con Google Lens y Gemini, permitiendo conocer al instante los platos más populares de un restaurante o averiguar si una panadería cercana vende productos específicos, como cruasanes franceses con mantequilla.