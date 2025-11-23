Suben las temperaturas, pero caerán el martes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El frío ártico de los últimos días se mitigará hoy con un ligero ascenso de las temperaturas, aunque también aumentará la nubosidad. Ayer a las 22.00 horas se registraron mínimas de 5,6 grados bajo cero en Raimat y de 6,1 en Alfarràs, según el Servei Meterorològic de Catalunya, que prevé para hoy nubes más abundantes que las del sábado, que dejarán algunas precipitaciones en el Pirineo en forma de nieve por encima de los 1.600-2.000 metros. Las temperaturas máximas pueden alcanzar los 17 grados en el llano y entre 11 y 15 en el Pirineo. Mañana seguirán subiendo, pero a partir del martes, descenderán tanto las mínimas como las máximas.