Tàrrega enciende la ilusión de la Navidad con títeres

Tàrrega encendió ayer el alumbrado navideño con un espectáculo familiar de títeres titulado M’he portat bé a cargo de la compañía La Pantomima. Se explicaron dos cuentos, uno sobre una cazadora de estrellas y el otro sobre un diente, un regalo y el Ratoncito Pérez, que tenían como objetivo hacer reflexionar sobre diferentes valores. También tomaron parte los nans de Guixanet: el Pio, la Rosalia, el Guantxo y el Guixanet, quienes entregaron simbólicamente las luces de Navidad que guardan durante todo el año. El acto, que ya se ha convertido en una tradición para dar el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad en la capital del Urgell, reunió a mucha gente, especialmente niños con sus familias, en la plaza del Carme. Se trata de una iniciativa organizada por Foment Tàrrega, la asociación de comercios de la ciudad, con el apoyo del ayuntamiento.

Tàrrega se convirtió en la primera ciudad de la provincia de Lleida en encender el alumbrado navideño este 2025. El alumbrado incluye la repetición de la gran estrella en el Pati y un nuevo árbol de Navidad, siguiendo las tendencias de los últimos años. El ayuntamiento asume el coste desde el 2020 para ayudar a los comerciantes y cada año amplía y potencia el recorrido de luces para crear un ambiente mágico en el centro de la ciudad.