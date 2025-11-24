¿A cuántas tazas de café equivale una bebida de cola?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los refrescos de cola y las bebidas energéticas son de los más consumidos, muchas veces por adolescentes e incluso niños. ¿Realmente somos conscientes de cuanta cafeína llevan?

La concentración de cafeína en la Coca-Cola es significativamente menor que la del café o el té. En concreto, una lata del refresco (330 ml) contiene unos 35mg de cafeína, mientras que una taza de café expreso (50ml) contiene unos 60mg de cafeína. Es decir, tomarnos una lata de Coca-Cola equivale a tomarnos algo más de media taza de café expreso, según explican expertos como Lidia de Cafés MyWay.

El uso de cafeína en la Coca-Cola es consecuencia directa del empleo original de la nuez de cola, una planta que crece en África Occidental y que se ha mascado durante milenios para mantener la vigilia y la energía. Hoy en día, pese a que la fórmula del refresco es secreta, se cree que ya no contiene nuez de cola sino imitaciones artificiales y la cafeína se añade por separado.

Por lo que se refiere a la Pepsi, la concentración de cafeína también es significativamente menor que la que encontramos en el café o el té. En concreto, una lata del refresco (330 ml) contiene unos 40mg de cafeína, mientras que una taza de café expreso (50ml) contiene unos 60mg, según explican los expertos como Lidia de Cafés MyWay. Es decir, tomarnos una lata de Pepsi equivale a tomarnos unos dos tercios de taza de café expreso.

La cosa cambia cuando pasamos a las bebidas energéticas. Una sola lata de Monster Energy Drink, de medio litro, contiene 160 miligramos de cafeína. Como referencia, esto equivale a unas tres tazas de café expreso, y la dosis máxima considerada segura en una sola ingesta es 200mg. Además, estas bebidas también incluyen otras sustancias estimulantes como taurina y gran cantidad de azúcar.

Por otro lado, una lata de Red Bull, de 250 ml, contiene 80 miligramos de cafeína: una taza y media de café expreso, y la dosis máxima considerada segura en una sola ingesta es 200mg. También contiene taurina y altos niveles de azúcar.