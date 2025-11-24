Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El obrador de galletas El Rosal de Tàrrega afronta esta campaña de Navidad con un crecimiento notable. Mari Luz Mata, responsable del obrador, explica que “hemos avanzado el inicio de la producción al 1 de julio ante la alta demanda, sumando un turno de noche desde octubre, lo que permite mantener la actividad 24 horas al día, con una previsión de venta de 26.000 kg de galletas”, cifra que supone un 70% de la producción anual.

La campaña ha requerido la contratación de 12 personas adicionales, incrementando su plantilla a 21 trabajadores, con especial atención a la inclusión de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Núria Cendoya, responsable de El Rosal, destaca que “el impacto social del obrador es poder tener más de veinte personas de familias, en muchas de las cuales sólo entra un sueldo, esto tiene un valor incalculable”.

Entre las novedades, destaca la expansión del pack Tió con tres arrugats y un expositor específico en tiendas, así como la presentación de una colección de cajas metálicas conmemorativas en colaboración con Alba, que este año celebra 50 años. Estas cajas, decoradas con frases que evocan el ADN de la entidad y rellenas con bandejas de galletas de El Rosal, han tenido una gran acogida.

El Rosal también incrementa su presencia en el sector de los lotes de Navidad, haciendo una apuesta decidida por llegar a empresas de toda Catalunya y de todo el Estado. Las ventas del obrador El Rosal crecen de forma sostenida entre un 10 y un 12% anual, un ritmo que obliga a empezar antes la planificación y que invita a ampliar instalaciones para dar respuesta al aumento de demandas.