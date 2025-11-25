El IRB halla relación entre la salud oral y la cerebral

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un estudio del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha identificado por primera vez proteínas de origen bacteriano en el tejido cerebral humano. Un hallazgo que permitirá determinar más adelante cómo la salud oral puede influir en la salud cerebral, así como desarrollar nuevos métodos de diagnóstico y prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. “Las proteínas bacterianas circulan encapsuladas en vesículas extracelulares de la sangre y llegan al tejido cerebral, mostrando un posible mecanismo biológico de conexión entre la boca y el cerebro”, explicó Aida Serra, una de las responsables del grupo que ha hecho este descubrimiento, +Pec Proteomics. El estudio, publicado en una revista científica, propone utilizar estas vesículas extracelulares para posibles apliaciones en medicina de precisión y tratamientos terapéuticos.