SEGRE
ÚLTIMA HORA

La Fiscalia Anticorrupció demana presó provisional per a José Luis Ábalos

INICIATIVAS

Cuentos y masajes en Pardinyes

La Biblioteca acogió una actividad del ‘Nascuts per Llegir’

La sesión estuvo dirigida a familias con hijos pequeños. - JORDI ECHEVARRIA

La sesión estuvo dirigida a familias con hijos pequeños. - JORDI ECHEVARRIA

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

En:

La Biblioteca municipal de Pardinyes acogió ayer una sesión de “masajes y canciones” a cargo de Gemma Carreras, una actividad dirigida a familias con hijos pequeños que combinó el cuentacuentos con el aprendizaje de dinámicas de tacto. El encuentro permitió a los asistentes descubrir maneras de aportar calma, introducir rutinas diarias y disfrutar de un espacio compartido de bienestar y vínculo afectivo. La iniciativa se enmarca en el programa Nascuts per Llegir, que busca fomentar la lectura desde los primeros meses de vida y reforzar el vínculo entre familias, libros y salud. El próximo año, el proyecto contará con la participación de 70 bibliotecas y más de 50 CAPs.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking