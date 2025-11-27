Cuentos y masajes en Pardinyes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Biblioteca municipal de Pardinyes acogió ayer una sesión de “masajes y canciones” a cargo de Gemma Carreras, una actividad dirigida a familias con hijos pequeños que combinó el cuentacuentos con el aprendizaje de dinámicas de tacto. El encuentro permitió a los asistentes descubrir maneras de aportar calma, introducir rutinas diarias y disfrutar de un espacio compartido de bienestar y vínculo afectivo. La iniciativa se enmarca en el programa Nascuts per Llegir, que busca fomentar la lectura desde los primeros meses de vida y reforzar el vínculo entre familias, libros y salud. El próximo año, el proyecto contará con la participación de 70 bibliotecas y más de 50 CAPs.