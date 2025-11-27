‘Orelletes’ al estilo tradicional

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

“Aprendí a cocinar orelletes a los 5 o 6 años, las preparaba mi abuela en casa por estas fechas, cuando se aproximaba la Navidad”, explica Mercè Ascón, de 81 años y de Maials. Las orelletes son un dulce arraigado a la gastronomía leridana con una peculiar técnica de elaboración ancestral cuyas conocedoras, sobre todo, mujeres de edad avanzada, escasean. Gracias a una iniciativa organizada por Lleida Turisme en el marco de Catalunya como Regió Mundial de la Gastronomia, una decena de cocineras –entre ellas, 8 padrines como Ascón– prepararon ayer en directo unas 150 unidades en el Cafè del Teatre y las dieron a probar al público, que abarrotó el espacio.

Ascón recuerda cómo su abuela le decía: “mañana, al salir de la escuela, te espero en casa, que cocinaremos orelletes”. Desde entonces, la vecina de Maials ha conservado la receta de su abuela. “Yo iba copiando todo lo que le veía hacer a ella, siempre he sido muy curiosa, me gustaba fijarme en lo que hacían los adultos, y me atrevía a todo”, afirma. Este dulce se convirtió en una tradición familiar, que Ascón todavía mantiene a día de hoy.

Las cocineras elaboraron las orelletes de acuerdo con la receta tradicional. Por la mañana, prepararon la masa, que dejaron reposar unas horas y, por la tarde, las padrines estiraron cada unidad sobre sus rodillas cubiertas por un trapo de algodón. Una por una, las iban friendo en aceite de oliva. De hecho, este mes de noviembre la Regió Mundial de la Gastronomia reivindica los paisajes de olivos y la cocina con este tipo de aceite. Además, los dulces se sirvieron acompañados de chupitos de ratafía.