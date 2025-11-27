Siguen las excavaciones en la antigua iglesia de Sant Antolí de Aitona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Aitona ha finalizado una nueva excavación arqueológica en la antigua iglesia de Sant Antolí, ubicada en la cima del castillo de Aitona. La intervención, que duró una semana, contó con una subvención de 5.611 euros por parte de la Generalitat para documentar y excavar estructuras y elementos, con el fin de profundizar en el conocimiento de la ocupación humana en este lugar. Se utilizaron excavadoras bajo la supervisión de un técnico arqueólogo para asegurar la conservación de las restos, y posteriormente se realizaron excavaciones manuales por un equipo especializado. No se pudo alcanzar el nivel de circulación de baldosas en esta fase, por lo que se prevé continuar en futuras campañas. El ayuntamiento también trabaja en la recuperación de los accesos al castillo, con el objetivo de restaurar la plataforma superior y crear un mirador. Esta actuación forma parte de un proceso continuado de excavaciones iniciadas en 2004 para preservar y dar valor al patrimonio local. La alcaldesa, Rosa Pujol, destacó la importancia de esta labor para potenciar el patrimonio local.