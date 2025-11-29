Alertan de que el 73% de los cuidadores son mujeres de entre 50 y 65 años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La sala de juntas de la Facultad de Educación, Psicologia y Trabajo Social del a UdL acogió ayer la undécima edición de la Jornada Innsoc, organizada por la Càtedra d'Innovació Social del a UdL, centrada en la felicidad, el bienestar y la innovación social. Durante la jornada, Mireia Roca, doctora en Antropología e investigadora de la Universitat de Barcelona, destacó que “un 69,8% de las personas en dependencia son atendidas únicamente por la familia y el 73% de los cuidadores son mujeres de 50 a 65 años”. Asimismo, aseguró que “esta realidad evidencia cuál es la situación de los cuidados en España que impacta de forma muy importante sobre las mujeres”.

La jornada también dio a conocer algunos modelos de cuidados de acción comunitaria como Ràdio Nikosia o Hèlia así como el programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la Fundació “la Caixa”.

Por otra parte, el Aula Magna del Campus de Ciències de la Salut de la UdL acogió ayer la III Jornada de Geriatria d’Urgències para analizar los principales retos en la atención urgente al paciente geriátrico. El acto puso el acento en la importancia de la coordinación entre servicios y la toma de decisiones basada en la fragilidad y la necesidad de humanizar la atención de un colectivo cada vez más presente en las urgencias, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la creciente complejidad clínica. Según Marta Aymerich, vicerrectora de la Universitat Oberta de Catalunya, entre el 20% y el 30% de las visitas a Urgencias son de pacientes geriátricos mientras que el sistema está diseñado para la medicina aguda, generando “tasas altas de ingreso y reingreso”.