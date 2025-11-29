La Associació de Micropobles insta a que los presupuestos incluyan medidas para avivar el mundo rural

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Associació de Micropobles de Catalunya ha celebrado este sábado la cuarta edición de la Fira de Micropobles en Torre-serona. Es la primera vez que el certamen se celebra en la demarcación de Lleida, y ha reunido una veintena de municipios.

La entidad ha instado en el Govern que los presupuestos del 2026 tengan en cuenta los "acentos" rurales, hecho que consideran necesario para garantizar la financiación básica de los ayuntamientos rurales, al mismo tiempo del acceso a la vivienda, los servicios de salud o la educación.

De esta manera, el presidente de la asociación y alcalde de Riner, Joan Solà, pide que se acelere el despliegue del Estatut de Municipis Rurals. También ha celebrado "la energía y creatividad" de los municipios participantes en la Fira, y ha destacado que el certamen demuestra que el mundo rural es uno "motor de presente y futuro".

Por otra parte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reclamado la importancia de poner en la agenda política el mundo rural para asegurar que cualquier ciudadano de Catalunya pueda vivir con "dignidad y oportunidades" en todo el territorio. También ha destacado el "gran consenso de país" con lo que ha contado la aprobación del Estatut de Municipis Rurals.

El alcalde de Torre-serona, Agustí Jiménez, destaca su satisfacción por la celebración de la Fira en el municipio, afirmando que es un "orgullo" para todos los vecinos. "Torre-serona es punto de encuentro para todos los que creemos en la fuerza de los pueblos pequeños", ha añadido.

En el certamen se ha presentado el primer servicio de comercio compartido en línea Al Poble hi ha de tot, impulsado por nueve micropueblos del Segrià, entre otras propuestas. Por su parte, el Festival Itinera ha hecho balance de la edición de este año y ha destacado que se ha cerrado con más de 200 conciertos y la participación de 165 micropueblos.