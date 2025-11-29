Black Friday 2025: ¿Pedido retrasado, dañado o en manos del vecino? La OCU te explica qué hacer

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La llegada del Black Friday 2025 ha consolidado las compras por internet como una de las épocas de mayor actividad comercial en España. Sin embargo, este auge ha traído consigo un incremento notable de incidencias en las entregas de paquetes, generando preocupación entre los consumidores.

Retrasos injustificados, paquetes extraviados, productos dañados o entregas en domicilios equivocados son algunos de los problemas más frecuentes. Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una guía con recomendaciones para que los compradores conozcan sus derechos y sepan cómo actuar.

Entre las principales recomendaciones se destacan: contactar primero con el vendedor, recopilar toda la documentación de la compra, tomar fotografías de los productos dañados y presentar reclamaciones formales si la situación no se resuelve. Además, la entrega de paquetes a terceros sin autorización, práctica ilegal en España, puede derivar en reclamaciones tanto al vendedor como a la empresa de mensajería e incluso implicar denuncias ante la Agencia de Protección de Datos.

La OCU insiste en que conocer los derechos del consumidor es clave para garantizar la correcta recepción de los pedidos y la compensación en caso de incidencias durante esta temporada de alto volumen de ventas online.