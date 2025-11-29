El “consumo fantasma” dispara la factura eléctrica: El electrodoméstico que gasta más incluso apagado

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Cada vez más hogares mantienen enchufados televisores, ordenadores, cargadores y pequeños electrodomésticos incluso cuando no están en uso. Sin embargo, este hábito tiene un impacto directo tanto en la seguridad como en el consumo energético. Es lo que se conoce como “consumo fantasma” o consumo en standby, la energía que los aparatos siguen demandando pese a estar apagados, siempre que continúan conectados a la corriente.

En España, este consumo invisible puede representar hasta el 10% del total de la factura de la luz, lo que se traduce en más de 100 euros extra al año por mantener enchufados dispositivos que no se están utilizando. Apagar regletas y desenchufar electrodomésticos se perfila así como un gesto sencillo y eficaz para reducir el gasto.

Entre los aparatos que más energía consumen en reposo destacan las televisiones inteligentes. Las smart TV se mantienen en constante actualización y conectadas a internet, siempre listas para activarse con el mando a distancia. Ese modo de espera continuo puede suponer entre un 0,5 y 3 vatios de consumo permanente, lo que finalmente eleva la factura mensual entre un 10% y un 20%.

Por ello, los expertos recomiendan desenchufar especialmente el televisor cuando no se está usando, y más aún si se va a estar fuera de casa durante un fin de semana, un viaje o en vacaciones. Un pequeño gesto que puede traducirse en un importante ahorro anual.