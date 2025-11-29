“La salud mental no puede dejarse en manos de la IA”

El 45% de los jóvenes españoles utilizan ChatGPT como psicólogo, según indican estudios que se pusieron ayer sobre la mesa en el congreso profesional intergrupal Reptes de la intel·ligència artificial: entre emocions i algoritmes, organizado por la delegación territorial de Lleida del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. El congreso también se celebrará hoy en la sala de videoconferencias de la UdL, en el campus de Cappont, para abodar el papel de la IA en varios campos. “No se puede dejar en manos de una máquina algo tan importante como la salud mental”. Así lo destacó Jordi Ascensi, ingeniero en Telecomunicaciones, miembro del Bureau del Comité de Inteligencia Artificial del Consejo Europeo y del grupo de ética de la IA de la Unesco. En este sentido, consideró “muy preocupante” que los jóvenes opten por esta herramienta para consultar sobre su estado emocional y aseguró que la IA “siempre te dará la razón, te hará sentir cómodo y te dirá que entiende cómo te sientes cuando no puede porque no es una persona, solo utiliza estadística y probabilidad con un lenguaje equívoco y engañoso”. Asimismo, destacó que actualmente hay una legislación en la UE, pero que todavía no queda del todo clara. “La regulación siempre va a remolque de la innovación tecnológica, pero la legislación es necesaria, sobre todo en temas tan importantes como los que afectan a la salud mental”, señaló. En este sentido, instó a los legisladores a ser más ágiles y más prácticos para que las leyes se puedan aplicar al mundo real.

Por su parte, Jaume Celma, presidente del colegio, consideró “terrible” que los jóvenes opten por la IA para temas de salud mental y aseguró que se trabaja para regular este aspecto y puedan contar con una información veraz y fiable. Asimismo, instó a acudir a un profesional si se necesita.

El congreso continuará hoy con dos mesas redondas y acabará con la ponencia de clausura del doctor en Filosofía Ramon Camats, que ofrecerá una reflexión sobre los límites éticos y humanos de la IA.