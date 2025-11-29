Premios en investigación en Atención Primaria

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Col·legi de Metges de Lleida celebró ayer la entrega de los V Premis COMLL para facilitar y fomentar la investigación entre los equipos de profesionales de la Atención Primaria. En esta edición, se presentaron siete proyectos y los dos con mejor puntuación recibieron 1.500 euros cada uno. El primer premio fue para Josep Montserrat Capdevila, con Avaluació de la capacitat predictiva del risc coronari mesurat per Regicor i desenvolupament d’un nou model predictor en prevenció primària: estudi de cohorts retrospectiu (2016-2025) a l’Atenció Primària. El segundo galardón fue para Francesc Pujol Aymerich con Utilitat i eficiència de la teledermatoscòpia en el maneig de la patologia dermatològica que es veu en l’Atenció Primària. Josep Basora, director del IDIAPJGol, fue el encargado de entregar los premios.