Una nueva pata biónica para Tuto

Tuto es un perro de Lleida que sufrió la amputación en una de sus patas y que desde ayer cuenta con una extremidad biónica gracias a una intervención pionera en las comarcas de Ponent, que se llevó a cabo en la Clínica Veterinària Quiros, situada en La Bordeta, de la mano del oscense Carlos García Plana, veterinario traumatólogo. Según explicó, la operación consistió en la implantación de una endo-exoprótesis. Se trata de un mecanismo del que una parte se suelda al hueso y en el exterior se coloca una pata artificial. “De esta forma podrá utilizar las cuatro extremidades correctamente”, destacó. “Normalmente estamos acostumbrados a pensar que las prótesis son internas, pero en este caso hay una parte que sale de la piel para colocar un piel artificial”, señaló.

El especialista aseguró que se trata de una intervención “revolucionaria” porque no todas las familias pueden permitírsela por su elevado coste y porque requiere mucha dedicación en el postoperatorio. Sin embargo añadió que “cada vez hay más propietarios que están interesados en llevarla a cabo para que sus animales recuperen la movilidad completa”.

La prótesis está hecha de titanio con componentes de goma, según García. Desde que sufrió la amputación parcial en una de sus patas, Tuto caminaba con tres extremidades y, tras la recuperación de la intervención, podrá utilizar las cuatros con plena normalidad. Las mascotas son sin duda uno más de la familia. Según los últimos datos publicados por el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el Arxiu d’Identificació d’Animals de Catalunya contabilizaba 104.023 animales registrados en la provincia de Lleida en 2024. Solo el año pasado se dieron de alta 7.155 nuevas mascotas, de las que 2.260 eran de felinos y otras 4.529 de perros.