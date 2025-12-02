Contra el estigma del VIH y el sida

La Fundació Antisida Lleida volvió a alertar ayer de la “preocupación” por el aumento de casos detectados desde la pandemia y reivindicó las relaciones sexuales con protección, responsables y sanas como la manera de combatir la enfermedad. Así lo dijo su presidente, Joan Fibla, durante el acto de conmemoración del Día Mundial del Sida, que se llevó a cabo en la plaza Paeria. En el manifiesto, la entidad clamó contra el estigma que aún viven las personas que tienen VIH y sida y puso en valor el papel de las entidades comunitarias en la lucha por los derechos sociales y sanitarios del colectivo.

Según Fibla, en lo que va de año la entidad ha detectado 9 casos de VIH. Una cifra “preocupante”, dijo, ya que antes de la pandemia se contabilizaban entre uno y tres. Una subida, añadió, que va paralelo al incremento global de las infecciones de transmisión sexual (ITS). “Queremos remarcar la existencia todavía de la enfermedad. Aunque haya avances muy importantes en el ámbito médico, sigue siendo una situación preocupante”, aseguró. La manera de combatirla, defendió Fibla, “es simple con relaciones sexuales con protección desde el uso del preservativo a la profilaxis preexposición (PrEP)”. También, destacó, con relaciones responsables, sanas y que sean “en un contexto de afectividad y sexualidad respetuosa con uno mismo y con los demás”. Asimismo, admitió que existe un aumento de casos detectados porque hay más personas que se hacen las pruebas, lo que calificó de positivo. “Si se detecta el VIH, esta persona entra en el sistema de salud, recibe el tratamiento y podrá hacer una vida plena sin limitaciones, porque tenemos herramientas para que no lleguen a desarrollar el sida”, afirmó. Fibla también aplaudió que, gracias a la ampliación del hospital Arnau de Vilanova de Lleida, los pacientes cuentan ahora con un espacio más digno y equipado de atención. “Era una reivindicación de hace años y por fin la hemos conseguido”, destacó.

Durante la jornada de ayer, instituciones y entidades catalanas pidieron mantenerse “juntos” contra el estigma y continuar avanzando para eliminar el VIH como una amenaza para la salud pública, sobre todo ante el auge de los movimientos de extrema derecha. Otros de los retos que destacan es la reducción de las listas de espera para la pastilla preventiva, la PrEP, frenar los diagnósticos tardíos, ya que se calcula que más de 36.000 personas viven con VIH en Catalunya y que un 6% lo desconoce, y la atención a las personas que envejecen con el virus.