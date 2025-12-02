Más muertes que nacimientos

Las comarcas leridanas volvieron a registrar el año pasado un crecimiento negativo de la población. Las defunciones superaron notablemente al número de nacimientos, aunque estos repuntaron respecto a 2023. Según los datos definitivos publicados ayer por Idescat, en 2024 fallecieron un total de 1.046 personas más de que las nacieron. Concretamente, las defunciones se mantuvieron, con 4.221 en la provincia de Lleida, solo una menos que un año antes. En cambio, los nacimientos solo repuntaron un 1,9%, situándose en un total de 3.175.

Por edades, 13 menores dieron a luz el año pasado, cinco menos que en 2023. También aumentaron las madres jóvenes, con 483 entre 18 y 25 años (+8%), y 1.909 de 25 a 35 años. En cambio, bajan ligeramente las de 40 años en adelante y sube la cifra de madres a partir de los 50 años, con cinco el año pasado frente a las tres de 2023. Entretanto, el 40% de los recién nacidos el año pasado eran de madre extranjera, En cuanto al parto, cerca del 26% fueron por cesárea, con un total de 814, y hubo 12 en domicilios, de los que una decena contaron con asistencia sanitaria. Según los datos de Idescat, el año pasado se registraron 40 partos de gemelos en las comarcas leridanas.

Respecto a las defunciones, el año pasado fallecieron 2.189 hombres y 2.032 mujeres en la demarcación de Lleida. Del total, el 65% eran personas de 80 años o más, siendo enero el mes que registró más decesos, con 513, seguido de julio, con 369, y diciembre, con 368. Por otra parte, la estadística también contempla la serie histórica del número de matrimonios registrados en Catalunya. En Lleida, hubo 1.464 enlaces en 2024, un 3,17% más que en 2023. Se trata de la cifra más alta alcanzada en los últimos años junto con la de 2022, en el que se revirtió la caída durante la pandemia.

La cifra de nacimientos fue la más baja desde 1975 en Catalunya

En 2024 se registraron 53.802 nacidos vivos de madres residentes en Catalunya, según la estadística de Idescat. Esta cifra representa un descenso del 0,8% respecto al año anterior y es la más baja de toda la serie histórica que se inicia en 1975. El indicador de fecundidad se redujo hasta 1,08 hijos por mujer y la edad media de maternidad se situó en los 32,6 años. En cuanto a las defunciones, se contabilizaron 67.524 en 2024 en Catalunya. La tasa bruta de mortalidad fue de 8,37 defunciones por 1.000 habitantes.