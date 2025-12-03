El Hospital dels Ossets recibe este año a 350 niños leridanos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un total de 350 alumnos de ocho centros educativos de Lleida participarán este año en el Hospital d’Ossets de Peluix, una iniciativa organizada e impulsada por la Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida y la concejalía de Educación, que tiene como objetivo que los niños se familiaricen con el entorno hospitalario y pierdan el miedo a las batas blancas. La actividad tiene lugar desde ayer hasta el viernes en el edificio municipal de Albarés, al lado de la ludoteca de La Bordeta, y las escuelas participantes este curso son Joc de la Bola, Pràctiques I, Joan Maragall, Parc de l’Aigua, Espiga, Pràctiques II, Camps Elisis y Maristes Montserrat.

Durante la actividad, los niños llevan un peluche y aprenden a poner en práctica una amplia variedad de exploraciones no invasivas como radiografías, auscultaciones o cura de heridas, entre otras. En el caso de que el peluche requiera una intervención quirúrgica, se explica qué es el quirófano, su funcionamiento y se enseña el material necesario para llevar a cabo una operación.