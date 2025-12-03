Las personas voluntarias se reivindican en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federació Catalana de Voluntariat Social celebró ayer el Día Internacional del Voluntariado en el Espai Orfeó de Lleida y bajo el lema #FerVoluntariatÉsUnDret. Durante el acto se hizo entrega del Premi Lluís Martí al Valor Socioambiental y se pudo escuchar la ponencia El voluntariat i el sentit de la vida, a cargo de Joan Viñas, exrector de la UdL y Creu Sant Jordi. Asimismo, el acto incluyó una actuación de danza del grupo Urban Dance, de la asociación Down Lleida. También tuvo lugar la lectura del manifiesto Cap a una societat que reconeix, incorpora i garanteix el dret al voluntariat, para visibilizar la diversidad del voluntariado y del tejido asociativo de las comarcas leridanas. El texto recuerda que en Catalunya hay cerca de 900.000 voluntarios y reivindica que su acción sea reconocida como un derecho de la ciudadanía.