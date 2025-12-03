Sanidad y comunidades consensúan un nuevo plan común contra los virus respiratorios

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) aprobado este miércoles establece una serie de medidas a adoptar en función de la intensidad de los contagios, entre ellas, la de ponerse mascarilla siempre que se tengan síntomas, así como en hospitales y residencias.

La Comisión de Salud Pública ha logrado alumbrar un nuevo plan después de que ayer la Comunidad de Madrid presentara un documento propio de recomendaciones que se han debatido en la reunión de hoy; ahora, deberán redactar el texto final con las modificaciones acordadas, que, según fuentes del organismo, apenas desvirtúan la propuesta original. "Aprobamos con todas las comunidades autónomas un protocolo común frente a la gripe, el covid y otras infecciones respiratorias. El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible. Y lo hemos logrado", ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, en sus redes sociales.

Cuatro escenarios de riesgo

El nuevo plan define cuatro escenarios de riesgo en función de varios indicadores, que se extraen de la información proporcionada por distintas fuentes: el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira), junto con la información procedente del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), las coberturas de vacunación del Sistema de Información de Vacunaciones (Sivamin) y los datos de ocupación hospitalaria y de ucis.

Los cuatro escenarios son: de situación interepidémica o basal; de epidemia de nivel bajo o medio, de nivel alto o de nivel muy alto, que vendrán determinados por los niveles de transmisibilidad detectados junto a la evaluación del resto de indicadores y el análisis del impacto en los recursos asistenciales y en la población susceptible.

Cada uno lleva aparejadas una serie de medidas, cuya aplicación debe hacerse de forma escalonada e incremental, de modo que en cada nivel estén también en vigor las recomendaciones de los anteriores.

Mascarilla y reducir las interacciones, siempre ante síntomas

No obstante, hay una serie de recomendaciones generales para todos ellos, entre ellas, el uso de mascarilla quirúrgica cuando se tengan síntomas, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables, o la reducción de interacciones sociales en esos casos.

También la elaboración y difusión de recomendaciones de vacunación, el mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, la formación del personal sanitario y no sanitario, y la revisión de los planes de contingencia de centros sanitarios y sociosanitarios para garantizar la continuidad asistencial, la ventilación adecuada de espacios y la higiene respiratoria y de manos. Estas medidas deben comunicarse activamente a la ciudadanía a través de materiales informativos accesibles.

Medidas específicas por escenarios

En cuanto a las específicas, el documento marco establece las siguientes:

- En situación interepidémica o basal, se mantienen las generales, como la promoción de la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la formación del personal. Se aconseja a las personas con síntomas ponerse mascarilla, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables, así como su uso continuado por parte de trabajadores sintomáticos en centros sociosanitarios.

- En el nivel bajo o medio, se intensifica esa recomendación de cubrebocas a las personas con síntomas y en entornos vulnerables.

En hospitales, se aconseja en áreas sensibles (como unidades oncológicas o de trasplantes) tanto por profesionales como por pacientes y acompañantes; en centros residenciales, se mantiene el uso continuado por trabajadores con síntomas, y se pueden adoptar medidas adicionales si se detecta transmisión.

Además, se refuerzan las actividades de coordinación interinstitucional y la comunicación activa con la ciudadanía.

- En nivel alto, la mascarilla pasa a estar recomendada en espacios comunes de centros sanitarios, como salas de espera o urgencias.

Mientras, en las residencias se extenderá la recomendación de mascarilla a las personas vulnerables en espacios cerrados sin ventilación adecuada y se revisará la política de visitas.

- Y en un nivel muy alto, se activa la coordinación extraordinaria entre territorios, mediante reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las autoridades sanitarias podrán establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos.