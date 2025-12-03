Tercera edición de la Expo Lleida Click, del 5 al 8 de diciembre en el Mercat del Pla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Mercat del Pla acogerá del viernes 5 al lunes 8 de diciembre la tercera edición de la Exposició Lleida Click con 12 dioramas de gran formato de nuevas temáticas, una zona de talleres infantiles y un espacio bar-cafetería. También participarán tres tiendas especializadas: una de producto nuevo, otra de descatalogados y de segunda mano, y una mixta que combina material antiguo y actual. Una de las principales novedades es la ampliación del tradicional Busca Click, que pasa de siete a nueve figuras, del 50 aniversario de Playmobil, escondidas. El evento mantiene la colaboración con el Eix Comercial y la Zona Alta, continuando la ruta previa con pasaporte a sellar en los comercios participantes. Una vez completado, este documento permite acceder al sorteo especial. Durante la presentación ayer en la diputación de Lleida, la presidenta de la Associació Playchic, Sílvia Caravaca, agradeció el apoyo institucional y remarcó que esta tercera edición representa un paso adelante en contenido, participación e ilusión. También explicó que se espera la asistencia de unas 3.000 personas. En la presentación también intervinieron el vicepresidente de la diputación de Lleida, Agustí Jiménez, y la concejal de Cultura y Promoción de Lleida, Pilar Bosch.