Un total de 24 municipios catalanes no tendrán que tener ZBE en enero gracias a la mejora de la calidad de su aire

Un total de 24 municipios no tendrán que tener Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en enero gracias a la mejora de la calidad de su aire, según ha adelantado '3catinfo' y han confirmado fuentes del Departamento de Territorio a la agencia ACN. La ley del cambio climático aprobada por el gobierno español en el 2021 establecía la obligación de implantar ZBE en los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que superaran los límites marcados para el dióxido de nitrógeno y por partículas. Posteriormente, el Govern aprobó un decreto el año pasado que añadía el ozono y que establecía que la Generalitat tenía que hacer una revisión anual del cumplimiento de los valores. Con el análisis hecho este año, hay 24 municipios que inicialmente tenían que tener ZBE en enero que quedan excluidos.

El decreto de la Generalitat, a través del cual se aprobó el Plan de calidad del aire, concreta que las ZBE se tienen que implantar donde se den superaciones del valor límite o del valor objetivo. En la práctica, eso añade el ozono, ya que es lo que tiene establecidos valores objetivos, mientras que el NO2 y las partículas tienen valores límite. Así, el texto lo que hace es ampliar la obligación de implantar estas zonas también en los municipios que presentan superación por ozono, concretando cinco años de superación.

En paralelo, una disposición adicional del decreto dice que el Departamento de Territorio tiene que revisar y actualizar el listado anualmente en función de las superaciones de los límites y de los valores objetivos. De acuerdo con eso, la conselleria ha revisado el listado de los municipios que tienen que tener habilitada la ZBE para el próximo año y ha concluido que 24 municipios quedan excluidos de esta obligación, ya que en el análisis de la media 2020-2024 no presentan superaciones. Estos municipios son Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda (Vallès), Calafell (Baix Penedès), Cambrils (Baix Camp), Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), Figueres (Alt Empordà), Igualada (Anoia), Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà); Salou, Vila-seca (Tarragonès); Sant Pere de Ribes, Sitges (Garraf), el Vendrell (Baix Penedès) y Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Así, son 38 municipios catalanes los que sí que tendrán que implantar una ZBE el 1 de enero, 23 de los cuales de más de 50.000 habitantes y 15 de más de 20.000. Estos últimos son Amposta (Montsià), Banyoles (Pla de l'Estany), Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), Manlleu, Vic (Osona), Olot (Garrotxa), Salt (Gironès) Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) y Tortosa (Baix Ebre). De estos, 10 ya estaban obligados por la ley española y cinco más quedan incluidos por el decreto catalán –Amposta, Banyoles, Olot, Salt y Tortosa–.