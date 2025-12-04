La plaza Major de Mollerussa acogió ayer la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en un acto organizado por la Llar Terres de Ponent, la Escuela Siloé, la Associació Salut Mental Pla d’Urgell, Aspid y Acudam, que combinó un tono festivo y reivindicativo con la lectura de un manifiesto y la creación de una gran cadena de papel de colores con deseos y demandas. En el manifiesto se reclama el derecho a la autonomía y al empleo, denunciando que solo 1 de cada 10 personas con discapacidad intelectual tiene trabajo y que más de 3.800 no pueden acceder a centros residenciales por falta de plazas, así como la situación límite de los centros especiales de trabajo, infrafinanciados y en riesgo.

Por su parte, en Tàrrega, la Associació Alba cerró su 50 aniversario con un concierto especial a cargo de la Orquesta Julià Carbonell de las Terres de Lleida bajo el título Quan surt l’Alba en el que participaron usuarios de la entidad, se proyectaron sus obras de arte y se exhibieron imágenes antiguas procesadas con IA acompañadas de frases reivindicativas. Asimismo, los usuarios de Alba leyeron el manifiesto lamentando los recortes presupuestarios del gobierno que, según la entidad, acumula una deuda de 153 millones a los centros especiales de trabajo. Añadieron que “la inclusión no se recorta”. Maite Trepat, directora de Alba, describió el acto como “una explosión de emociones, no solo por el concierto, sino por la defensa de los derechos y las reivindicaciones contra los recortes”.