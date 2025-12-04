Por una sociedad sin exclusión

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

No ens deixis fora. Tenim molt a dir i hi ha molt per fer es el lema con el que personas con discapacidad, federaciones y entidades del sector de la asistencia de las comarcas leridanas conmemoraron ayer el Día Mundial de la Discapacidad. El acto, organizado por la Federació Allem (que agrupa a un total de 18 entidades), Fepccat (Federació de la Paràlisi Cerebral i Pluridiscapacitat de Catalunya), Down Lleida, Aspid-ECOM, ONCE Catalunya y FeSalut (Coordinadora d’Entitats de Salut de Lleida), tuvo lugar en la sala Alfred Perenya y reunió a más de un centenar de asistentes. A través de la lectura de un manifiesto a 6 voces –representando a las diferentes entidades–, el colectivo reivindicó el derecho a participar plenamente en la vida social, educativa, cultural, laboral y política. Además, reclamaron la igualdad de oportunidades y una accesibilidad real en todo el territorio –tanto en ciudades, como en pueblos pequeños–, apoyos efectivos, entornos seguros, tecnología inclusiva y el reconocimiento de su autonomía, dignidad y capacidad de decisión. La conducción del acto corrió a cargo de Joan Sorribes, de la Down Lleida y el Sr. Postu, y contó con traducción simultánea a lengua de signos catalana por los alumnos del Grado Superior de Mediación Comunicativa del Institut Ronda.

Asimismo, al finalizar la lectura, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir abiertamente sus reivindicaciones personales. Es el caso de Cristina, quien reclamó “poder insertarme en el mundo laboral como una ciudadana normal y corriente, pese a mi discapacidad”, o Silvia, quien pidió que las “plataformas de las paradas de buses sean accesibles porque, a menudo, a las personas que nos movemos en silla de ruedas nos tienen que ayudar a bajar los otros pasajeros”.

El acto concluyó con la batucada de BatukaPum, de la asociación L’Estel de Balaguer, que acompañó las principales reivindicaciones de la jornada.

Denuncian más casos de fraudes hacia personas con discapacidad

La Asociación Española de Consumidores denunció ayer el aumento de fraudes que afectan a personas con discapacidad sin una efectiva protección por parte de las administraciones públicas. La entidad recordó en un comunicado que estos ciudadanos sufren vulneraciones frecuentes de sus derechos como consumidores, desde impedimentos para entrar en los establecimientos acompañados de perros de asistencia, hasta la falta de accesibilidad en locales y servicios. Paralelamente, la asociación advirtió del incremento de las estafas que afectan a personas con problemas de salud mental o en situación de dependencia, como falsas inversiones o compras irregulares y criticó la falta de atención especializada en los organismos públicos de consumo para usuarios con necesidades especiales. La entidad dispone de un correo, consultas@consumoenpositivo.es, para atender cuestiones relacionadas con este ámbito.