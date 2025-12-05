El Cucalòcum, con una zona para personas con TEA

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La 34ª edición del Cucalòcum y el 18 Cucaesport llenarán de actividades, emoción y aprendizaje los pabellones 3, 4 y 5 de Fira Lleida del 27 de diciembre al 4 de enero (a excepción del día 1). Como novedad, el certamen habilitará un espacio en el recientemente estrenado pabellón 5 para personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y otras necesidades especiales con un entorno más tranquilo y accesible. Asimismo, la nueva zona tendrá un área de descanso y un espacio de lactancia, ganando así “calidad y atención a las familias”, dijo ayer el concejal de Participación, Roberto Pino. La organización ha programado unas 40 actividades entre las que destacan la ludoteca, la exhibición de las carrozas de los Reyes Magos, el tradicional circuito de la Guardia Urbana y el rocódromo, “un éxito rotundo del año pasado”, aseguró Pino. El pabellón 4 acogerá las iniciativas lúdicas y el 3 estará destinado al deporte y al público de entre 12 y 18 años. La entrada a una sesión de mañana o de tarde tiene un precio de 3 € para adultos y de 6 para público de entre 1 y 17 años. Por otra parte, los abonos de 5 sesiones cuestan 12 € para adultos y de 24 para menores.

Ayer también se desvelaron las finalistas y la ganadora del concurso de dibujo del cartel de la edición de este año, en el cual participaron 2.123 estudiantes de 24 centros educativos de Lleida.