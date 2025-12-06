IA para elegir los números de la lotería o los regalos de Navidad

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Casi la mitad de los jugadores de lotería usa la inteligencia artificial (IA) para mejorar su suerte, según un informe elaborado por Loterías Rosa de Ponent, la administración número 1 de Lleida. El estudio señala que el 41,6% de las apuestas de Euromillones y el 42,8% de las de La Primitiva vendidas en el último año se generaron mediante IA. Según el responsable de esta administración leridana, David Masip, la popularidad de la IA se debe a su capacidad para ofrecer información relevante a los jugadores, como los números que más han salido o aquellos que llevan más tiempo sin aparecer, permitiendo así que los usuarios sigan criterios personalizados en sus apuestas. Por otra parte, el 83% de los usuarios de IA en Catalunya se servirá de ella esta Navidad para buscar ideas sobre qué regalar a sus seres queridos, según un estudio de la consultora Science 4 Insights en colaboración con QuestionPro. Además, la encuesta revela que un 73% de los catalanes está satisfecho con las recomendaciones de compras que recibe de asistentes como ChatGPT o Gemini.