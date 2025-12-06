TECNOLOGÍA
IA para elegir los números de la lotería o los regalos de Navidad
Casi la mitad de los jugadores de lotería usa la inteligencia artificial (IA) para mejorar su suerte, según un informe elaborado por Loterías Rosa de Ponent, la administración número 1 de Lleida. El estudio señala que el 41,6% de las apuestas de Euromillones y el 42,8% de las de La Primitiva vendidas en el último año se generaron mediante IA. Según el responsable de esta administración leridana, David Masip, la popularidad de la IA se debe a su capacidad para ofrecer información relevante a los jugadores, como los números que más han salido o aquellos que llevan más tiempo sin aparecer, permitiendo así que los usuarios sigan criterios personalizados en sus apuestas. Por otra parte, el 83% de los usuarios de IA en Catalunya se servirá de ella esta Navidad para buscar ideas sobre qué regalar a sus seres queridos, según un estudio de la consultora Science 4 Insights en colaboración con QuestionPro. Además, la encuesta revela que un 73% de los catalanes está satisfecho con las recomendaciones de compras que recibe de asistentes como ChatGPT o Gemini.