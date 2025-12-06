La 3ª Lleida Click abre sus puertas en el Mercat del Pla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 3ª edición de la exposición de Playmobil Lleida Click, organizada por la asociación Play Chic, abrió sus puertas ayer por la tarde en el Mercat del Pla de la capital del Segrià y reunió a amantes de los clicks de todas las edades. En total, se pueden ver hasta el lunes 12 dioramas de gran formato con temáticas renovadas. Asimismo, tres tiendas especializadas exponen productos nuevos, descatalogados, de segunda mano y material para coleccionistas. Paralelamente, se ha habilitado una zona de talleres infantiles y un espacio de cafetería. La feria mantiene la colaboración con el Eix Comercial y la Zona Alta, invitando a los visitantes a completar un pasaporte en los establecimientos adheridos y participar en un sorteo final.

El horario de apertura de la muestra es de 10.00 a 20.00 horas hasta el lunes. La entrada cuesta tres euros.