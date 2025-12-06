El subsidio de paro al tener hijos: el SEPE suspende la prestación y la Seguridad Social asume el pago

Publicado por segre Creado: Actualizado:

En 2025, las ayudas por paro destinadas a personas con responsabilidades familiares experimentan una reforma profunda que transforma tanto la duración como los importes de los subsidios. Este cambio busca dar respuesta a la realidad de los trabajadores que no cumplen los requisitos para la prestación contributiva tradicional pero necesitan un apoyo adicional para afrontar su situación económica actual.

El público objetivo de esta medida son los trabajadores que han cotizado durante un mínimo de 90 días, pero que no llegan a los 360 días necesarios para obtener la prestación contributiva estándar. Además de este requisito básico, los solicitantes tienen que estar registrados como demandantes de empleo ante los servicios autonómicos correspondientes, y aceptar el acuerdo de actividad o BAE pertinente para acceder a los nuevos subsidios.

El esquema de los nuevos subsidios contempla un sistema escalonado de duración y cuantías, que varían según el número de días cotizados y la presencia de cargas familiares, especialmente hijos a cargo. Estas modificaciones afectan a miles de solicitantes en todo el Estado, que ven alterado el panorama de las prestaciones por desempleo.

Cambios en la duración y los importes del subsidio

El cambio más destacado que ha comunicado el SEPE implica que los beneficiarios con al menos 180 días cotizados y responsabilidades familiares pueden acceder a un subsidio máximo de 21 meses. Este plazo representa un aumento con respecto a las regulaciones anteriores que no extendían tanto la duración en función de las cargas familiares.

La prestación se estructura en tres tramos temporales con importes que decrecen de forma escalonada para ajustar la ayuda a la trayectoria del beneficiario. En los primeros seis meses se concede un importe situado en el 95% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), equivaliendo aproximadamente a 570 euros mensuales.

Sistema escalonado de pagos

Desde el séptimo mes hasta el duodécimo, la cuantía baja al 90% del IPREM, cerca de 540 euros mensuales, y a partir del mes 13 y hasta completar el periodo total, los perceptores reciben un 80% del IPREM, lo que supone unos 480 euros aproximadamente.

Esta variación progresiva en el subsidio pretende incentivar la búsqueda activa de trabajo mediante el acuerdo de actividad, pero también garantiza un apoyo significativo a quien demuestra cargas familiares, contribuyendo a mitigar el impacto económico que representa la ausencia de ingresos en situaciones de paro.