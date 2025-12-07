El espíritu navideño sale a cielo abierto en Agramunt con su Mercat de Nadal este lunes

La plaza de la Iglesia, la calle Sió y la calle Sant Joan acogen las paradas de artesanía y agroalimentación.Mercado de Nadal d'Agramunt

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Coincidiendo con la Purísima, pesebres, flores, leños, árboles y otros elementos navideños como los turrones salen a cielo abierto en Agramunt. Los convoca este lunes el mercado de Navidad, que prevé reunir una cuarentena de paradas en la plaza de la Iglesia, la calle Sió y la calle Sant Joan.

Aparte de atraer al público con una variada oferta, los anima a disfrutar con varias actividades. Como de costumbre, una chocolatada los ayudará a combatir el frío. Podrán presenciar el espectáculo itinerante El conte de Nadal o bien escuchar a Gemma Rosell y Antònia Molera narrando el cuento 'Viu un Nadal màgic'.

Aun así, brilla con luz propia el showcooking sobre el turrón, una de las actividades que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para promocionar el dulce agramuntí dentro del proyecto Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 y con la iniciativa 12 meses, 12 paisajes. En este sentido, el chef Sergi Aritzeta del restaurante El Truc y Zoe Valero de Torrons Fèlix, elaborarán un brioche a la brasa relleno de praliné de turrón.

Coronará la jornada el encendido del árbol de Navidad, seguimiento de un concierto de villancicos a cargo de los escolares y el acompañamiento de la Escola Municipal de Música d'Agramunt.

La programación completa: