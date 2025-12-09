Agramunt vive un masivo Mercat de Nadal

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El centro histórico de Agramunt se llenó ayer de visitantes coincidiendo con una nueva edición del Mercat de Nadal, que contó con una cuarentena de paradas de productos artesanos y de alimentación, entre los que no faltaron figuras para el pesebre, flores de Pascua, detalles navideños y turrones. A media mañana se generó una larga cola en la plaza de L'Església para tomar un chocolate caliente con coca, del que se sirvieron 450 raciones gratis. Otras propuestas fueron el espectáculo itinerante El conte de Nadal a cargo de HoPeta Street Band, un showcooking de brioix a la brasa farcit de praline de Torró d’Agramunt a cargo de Sergi Aritzeta (El Truc) y Zoe Valero (Torrons Fèlix) y el tradicional encendido del árbol de Navidad con villancicos a cargo de escolares y alumnos de la Escola Municipal de Música.