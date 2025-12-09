SEGRE
Macrojuicio por la mayor partida de cocaína intervenida en Lleida: el mosso d'esquadra no reconoce los hechos y no quiere pactar

Agramunt vive un masivo Mercat de Nadal

Las paradas de figuras para el pesebre fueron un gran atractivo para los más pequeños. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

El centro histórico de Agramunt se llenó ayer de visitantes coincidiendo con una nueva edición del Mercat de Nadal, que contó con una cuarentena de paradas de productos artesanos y de alimentación, entre los que no faltaron figuras para el pesebre, flores de Pascua, detalles navideños y turrones. A media mañana se generó una larga cola en la plaza de L'Església para tomar un chocolate caliente con coca, del que se sirvieron 450 raciones gratis. Otras propuestas fueron el espectáculo itinerante El conte de Nadal a cargo de HoPeta Street Band, un showcooking de brioix a la brasa farcit de praline de Torró d’Agramunt a cargo de Sergi Aritzeta (El Truc) y Zoe Valero (Torrons Fèlix) y el tradicional encendido del árbol de Navidad con villancicos a cargo de escolares y alumnos de la Escola Municipal de Música.

