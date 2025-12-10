Así se debe compartir un décimo de Lotería de Navidad para no correr riesgos, según la OCU

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una serie de recomendaciones para quienes decidan compartir su décimo en el próximo sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebrará el 22 de diciembre. La OCU recuerda que, al ser un "documento al portador", es fundamental garantizar la seguridad de las participaciones, especialmente en caso de pérdidas o disputas sobre la propiedad.

Para compartir un décimo, la OCU sugiere que el titular del boleto haga fotocopias y entregue una copia firmada a cada persona que participe. En dicha copia deben constar los datos del depositario, la cantidad jugada por cada uno y el número y serie del décimo. Esta medida proporciona una referencia legal en caso de problemas futuros.

Además, si se opta por compartir el décimo de manera digital, la OCU recomienda enviar una foto del boleto a través de correo electrónico o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, siempre incluyendo la información de los participantes y del titular del boleto. Aunque no es obligatorio, esta opción puede servir como prueba en caso de disputa.

En cuanto a las compras online, la OCU destaca la importancia de adquirir los décimos solo a través de plataformas oficiales y autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado. Si se realiza la compra por internet, se recibirá un comprobante electrónico que tiene la misma validez que el boleto físico.

Finalmente, la OCU advierte que, en caso de pérdida o robo del décimo, es crucial denunciarlo tanto a la Policía Nacional como a Loterías y Apuestas del Estado. De esta forma, se podrá paralizar el pago del premio hasta que se resuelva quién es el verdadero propietario del boleto.

Con estas medidas, los participantes pueden asegurarse de que sus derechos están protegidos y evitar complicaciones si resulta premiado el décimo compartido.