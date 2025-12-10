Aspros presenta un aceite de oliva en homenaje a Emili Pujol

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

‘Emili’, una botella de aceite de oliva virgen extra ecológico, es el primer producto propio que lanza al mercado Aspros Empresa, el área empresarial de la Fundació Aspros. La entidad lo presentó ayer en un acto en el Institut d’Estudis Ilerdencs y saldrá a la venta en formato limitado el próximo lunes. Se podrá adquirir en el supermercado inclusivo Plusfresc x Aspros ubicado en la avenida Blondel 96 de Lleida.

Bajo el lema La melodia de la terra, ‘Emili’ rinde homenaje al maestro guitarrista y musicólogo leridano Emili Pujol (La Granadella, 1886 – Barcelona, 1980) y recibe este nombre porque está elaborado en la finca Mas Janet de Torrebesses, donde vivió Pujol, quien posteriormente la cedió a la entidad leridana. “La botella acerca la esencia de la tierra, de la música de Emili Pujol y de los valores de la Fundació”, aseguró su director ejecutivo, Enric Herrera.

La botella tendrá un precio de 17,50 euros y los beneficios se destinarán a proyectos impulsados por la entidad que mejoran la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental, así como la restauración de la finca de Pujol.

El acto incluyó una breve interpretación musical de tres composiciones de Emili Pujol, a cargo del también guitarrista Carles Herraiz, miembro de la Cátedra que impulsa y difunde el legado del músico. “Aparte de cedernos Mas Janet, el musicólogo también cedió a Aspros unas 170 partituras de su propiedad”, añadió Herrera.

Reforestación del Secà

En otro orden de cosas, el próximo sábado, día 13 de diciembre, Aspros organiza una jornada de renaturalización del barrio del Secà de Sant Pere de Lleida, en la que está prevista la plantación de 24 árboles. Para la ocasión, la empresa leridana Maderas Obiols ha donado doce pinos blancos y otros doce robles garriguencs. Está prevista la participación de una cincuentena de personas, que reforestarán unos 4.000 metros cuadrados ubicados en un terreno municipal que ha cedido la Paeria.