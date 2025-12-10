Ni Doña Manolita ni Valdés: esta administración ha repartido más de 3.000 millones de la Lotería de Navidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

En España, diversas administraciones de lotería han alcanzado renombre por los cuantiosos premios que han repartido a lo largo de los años. Sin embargo, hay una que destaca por encima de las demás: La Bruixa d'Or, ubicada en la localidad leridana de Sort . Esta emblemática administración ha logrado repartir más de 3.000 millones de euros en premios desde su inauguración en 1986, convirtiéndose así en un auténtico referente en el sector.

La administración debe su fama a la notable cantidad de premios que ha distribuido, especialmente en el Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido popularmente como "El Gordo".

La Bruixa d'Or: Un fenómeno nacional

Fundada por Xavier Gabriel hace más de tres décadas, La Bruixa d'Or ha sabido ganarse un lugar destacado en el imaginario colectivo gracias a su suerte. El establecimiento debe su peculiar nombre, que en catalán significa "La Bruja de Oro", a la estatua de una bruja dorada que preside su fachada y que se ha convertido en todo un símbolo de la suerte.

La administración ha sido especialmente afortunada en el Sorteo Extraordinario de Navidad, popularmente conocido como "El Gordo". Año tras año, las colas de personas deseosas de adquirir un décimo en La Bruixa d'Or se extienden por las calles de Sort, convirtiendo a esta pequeña localidad en un lugar de peregrinación para los amantes de la lotería. Pueblo que, por cierto, significa suerte en catalán.

Innovación y expansión

Además de la venta presencial, La Bruixa d'Or ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y fue pionera en ofrecer la posibilidad de comprar décimos a través de su sitio web. Esta apuesta por la innovación le permitió llegar a clientes de todo el mundo y consolidar su posición como una de las administraciones más importantes de España.

Su éxito ha tenido un impacto significativo en la economía local de Sort. Esta población, conocida anteriormente por su entorno natural y sus actividades al aire libre, se ha convertido en un destino turístico gracias a la fama de su administración de lotería. Miles de personas visitan cada año el pueblo con la esperanza de que la magia de la bruja dorada les sonría.

El legado de Xavier Gabriel

El pasado 5 de agosto de 2023, Xavier Gabriel, el fundador de La Bruixa d'Or, falleció a causa de un cáncer. Gabriel supo convertir una pequeña administración en un gigante del sector, repartiendo ilusiones y alegrías a lo largo y ancho del país.

Además de su faceta como empresario de la lotería, Xavier Gabriel también destacó por su labor en la promoción del turismo de aventura en el Pallars Sobirà. A través de la empresa Aventur, contribuyó a la recuperación económica de la zona y puso en el mapa a Sort como destino para los amantes de los deportes de riesgo.

La suerte siguió tras la pérdida

A pesar de la pérdida de su fundador, La Bruixa d'Or sigue manteniendo su popularidad. En el primer Sorteo de Navidad del año pasado, tras la muerte de Xavier Gabriel, la administración no defraudó y fue nuevamente salpicada por la magia de la lotería, vendiendo un décimo del número 88.979, agraciado con el quinto premio.

Un pare i el seu fil, amb l'emblemàtica estàtu ade La Bruixa d'Or de Sort.Edgar Aldana

Cada año, las colas para adquirir los codiciados billetes se extienden por las calles de Sort, reflejando la fe inquebrantable de los jugadores en la magia de la famosa bruja dorada.

Sort se cuela entre Madrid y Barcelona

A pesar del éxito de La Bruixa d'Or, existen otras administraciones de lotería en España que también han destacado por su notoriedad y el alto número de premios repartidos. Entre ellas, cabe mencionar a Doña Manolita en Madrid, fundada en 1904 y conocida por las largas colas que se forman en su puerta; Lotería Valdés en Barcelona, situada en la céntrica calle Pelayo; o La Pajarita en Madrid, ubicada en el barrio de Salamanca.

Estas administraciones, junto con otras como Lotería Sagasta, El Gato Negro o Lotería Castillo, forman parte de la historia y la tradición de la lotería en España, y contribuyen a mantener viva la ilusión de miles de jugadores que sueñan con convertirse en millonarios gracias a un golpe de suerte.