Pesebre monumental en el Peu del Romeu

La Agrupació Ilerdenca de Pessebristes inauguró ayer el pesebre monumental en la capilla del Peu del Romeu, obra del pesebrista Rafel Fernández. Se trata de una pieza de dos pisos con cerca de 70 figuras hechas con pasta de madera y procedentes de diferentes talleres de arte religioso de Olot, ya desaparecidos. Incluye las principales escenas bíblicas del nacimiento de Jesús y la presencia de los fanalets. Con la inauguración, la entidad también abrió el resto de exposiciones de dioramas y pesebres que acoge el Peu del Romeu. El Cicle de Nadal de la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes arrancó el domingo con el ya tradicional pesebre en la Canonja de la Seu Vella. Entretanto, el lunes abrió al público la XX Biennal del Pessebre Català.

Por otra parte, Isa Martínez ha ganado por segundo año consecutivo el Concurs de Postals de Nadal de Solsona con una ilustración hecha a mano de una bola de nieve con la catedral. La ilustración también es la cubierta de la agenda de Navidad de Solsona, que incluye todas las actividades organizadas para estas fechas. Como novedad, después de tres años, el ayuntamiento recupera el Trenet de Nadal, los días 23 y 24 de diciembre.