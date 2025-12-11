Estudiantes leridanos se adentran en el IEI de la mano del Minecraft

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 2ª edición de la actividad Vine a jugar al Minecraft del IEI arrancó ayer en el Institut d’Estudis Ilerdencs con la participación de uns 80 alumnos, de entre 10 y 12 años, y hoy será el turno de otros 48 estudiantes. En total, participan cinco escuelas de Primaria de Lleida. Se trata de una iniciativa de la institución junto a GameSports Electrònics que recrea el emblemático edificio dentro del videjuego y propone varios retos.