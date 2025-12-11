La UGT vuelve a denunciar las malas condiciones de los convenios en Lleida: "Muchos son los peores de España"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La UGT ha vuelto a poner sobre la mesa las pésimas condiciones de los convenios colectivos leridanos, que según afirma el sindicato "están por debajo de toda Cataluña, incluso de parte de Aragón y muchos son los peores de España". Así lo ha manifestado la secretaria general de la UGT-Terres de Lleida, Joana Mor, durante un encuentro con medios celebrado este jueves. A pesar de celebrar la reciente firma del convenio del metal, con incrementos del 3% para el 2025 y del 2,5% hasta el 2027 para los aproximadamente 13.000 trabajadores del sector, el sindicato reconoce que los avances conseguidos siguen siendo claramente insuficientes.

Por otra parte, la UGT ha anunciado la desconvocatoria de la huelga indefinida en el Centro de Tratamiento de Residuos de Lleida, en Montoliu de Lleida. Este paro estaba previsto a partir del 29 de diciembre, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la empresa FCC Medi Ambient, que se ha comprometido a implementar una mejora salarial para la plantilla.

Crecimiento sindical y nuevas instalaciones

Joana Mor, quien ejerce como secretaria general desde el 28 de abril, ha destacado que el crecimiento que experimenta el sindicato en diferentes empresas y sectores "nos ayuda a tener fuerza en las mesas negociadoras". Este aumento de afiliación y presencia se ha traducido también en necesidades logísticas, y la dirigente sindical ha adelantado que durante la primavera del 2026 prevén trasladar la sede del sindicato a unas nuevas instalaciones situadas en la rambla de Ferran de Lleida.

Impacto controlado de la peste porcina africana

En cuanto a la situación sanitaria del sector ganadero, la secretaria general ha afirmado que, a estas alturas, no tienen constancia que el foco de peste porcina africana (PPA) haya provocado despidos en las explotaciones leridanas. "De momento todos los trabajadores están trabajando, parece que la PPA está bastante controlada en la provincia y esperamos continuar así", ha manifestado Mor.